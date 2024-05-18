БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Харків (483334) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Матюшенко, 6
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, просп. Науки, 64
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
Аптека низькі ціни №1
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека 9-1-1
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Харків, шосе Салтівське, 248