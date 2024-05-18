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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Харків (483334) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
86,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
86,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
86,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
86,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
86,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
86,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
86,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
86,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
85,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
86,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
86,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
85,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (2)
86,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
85,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
85,89 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
86,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
86,47 грн