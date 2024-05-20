БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Запоріжжя (483332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Космічна, 25