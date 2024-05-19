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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Львів (483332) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
70,24 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
68,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
60,50 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
80,96
Економія: -0,79 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
71,14 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
80,54
Економія: -0,70 грн
79,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
79,15
Економія: -0,13 грн
79,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
79,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
59,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,24
Економія: -0,24 грн
79,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
52,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (3)
79,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
81,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
70,73
Економія: -0,64 грн
70,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (2)
59,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Грушевського Михайла, 99-А
Всього: упаковка (1)
70,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
70,97
Економія: -0,45 грн
70,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
70,64
Економія: -0,02 грн
70,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 8
Всього: упаковка (1)
59,31
Економія: -0,37 грн
58,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
79,78
Економія: -0,51 грн
79,27 грн