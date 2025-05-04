Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
503,19
Економія при броні: -123,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
512,94
Економія при броні: -78,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
568,60
Економія при броні: -109,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
506,68
Економія при броні: -126,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
559,56
Економія при броні: -86,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
507,64
Економія при броні: -129,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
518,91
Економія при броні: -81,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
566,90
Економія при броні: -108,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
533,37
Економія при броні: -99,07 грн