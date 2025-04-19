Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
556,38
Економія при броні: -34,69 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
497,35
Економія при броні: -78,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
495,78
Економія при броні: -66,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
523,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
494,30
Економія при броні: -57,77 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
543,30
Економія при броні: -101,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
545,20
Економія при броні: -90,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
500,90
Економія при броні: -102,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
502,43
Економія при броні: -26,82 грн