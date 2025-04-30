Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
506,73
Економія при броні: -86,81 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
546,80
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
553,20
Економія при броні: -98,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
488,50
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
548,36
Економія при броні: -80,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
553,24
Економія при броні: -85,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
576,20
Економія при броні: -116,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
551,08
Економія при броні: -116,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
551,20
Економія при броні: -112,26 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
546,63
Економія при броні: -108,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
543,00
Економія при броні: -83,20 грн