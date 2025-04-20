Львів (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
523,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
539,60
Економія при броні: -91,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
461,78
Економія при броні: -55,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
528,75
Економія при броні: -102,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
539,60
Економія при броні: -91,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
546,90
Економія при броні: -99,00 грн