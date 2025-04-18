Київ (адресу не вказано)
Доступно в 784 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
485,49
Економія при броні: -27,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні