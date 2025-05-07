Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
543,50
Економія при броні: -89,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
526,19
Економія при броні: -94,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
545,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
499,32
Економія при броні: -99,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
502,52
Економія при броні: -108,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
553,30
Економія при броні: -91,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
502,43
Економія при броні: -102,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
456,60
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
508,11
Економія при броні: -108,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
550,59
Економія при броні: -95,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
527,34
Економія при броні: -72,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
566,90
Економія при броні: -112,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
534,04
Економія при броні: -70,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні