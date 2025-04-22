Харків (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
496,65
Економія при броні: -98,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
513,88
Економія при броні: -93,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
521,68
Економія при броні: -95,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні