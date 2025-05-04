Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
543,90
Економія при броні: -50,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
525,31
Економія при броні: -15,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
587,10
Економія при броні: -94,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
546,90
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
564,50
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
553,84
Економія при броні: -66,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
547,94
Економія при броні: -90,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
553,89
Економія при броні: -99,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
537,78
Економія при броні: -80,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
543,90
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КЛАРАСТІЛ краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
508,31
Економія при броні: -54,64 грн