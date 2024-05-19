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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Харків (486864) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (6)
132,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
139,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
142,63
Економія: -2,38 грн
140,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -0,05 грн
141,94 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
139,84
Економія: -0,94 грн
138,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
140,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
138,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
142,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
141,26
Економія: -0,37 грн
140,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
140,54
Економія: -0,34 грн
140,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
137,64
Економія: -0,07 грн
137,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
140,72
Економія: -0,47 грн
140,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
142,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
141,29
Економія: -1,17 грн
140,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (4)
137,58
Економія: -0,02 грн
137,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
138,86 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
139,71
Економія: -1,16 грн
138,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
139,67
Економія: -1,25 грн
138,42 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
132,54
Економія: -0,54 грн
132,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
139,47
Економія: -0,69 грн
138,78 грн