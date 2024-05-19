БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Харків (486859) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Любимая аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Сідус
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Куликів, вул. Жовківська, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом