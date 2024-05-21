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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 4 м, №1 - Запоріжжя (486856) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (2)
141,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
146,61
Економія: -0,24 грн
146,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
148,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
148,72
Економія: -0,20 грн
148,52 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
148,66
Економія: -0,15 грн
148,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
149,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
152,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
149,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
148,04 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
143,14
Економія: -1,09 грн
142,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
147,06 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
151,79
Економія: -1,69 грн
150,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
148,22
Економія: -1,26 грн
146,96 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
151,89 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (2)
131,95
Економія: -0,37 грн
131,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (2)
150,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
151,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
149,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
151,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
151,65
Економія: -0,87 грн
150,78 грн