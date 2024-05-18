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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 4 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486856) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (2)
141,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
149,00
Економія: -1,51 грн
147,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
148,90
Економія: -0,80 грн
148,10 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
148,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -0,44 грн
148,67 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
148,22
Економія: -0,14 грн
148,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
152,08
Економія: -2,87 грн
149,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
151,23
Економія: -1,03 грн
150,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
148,17
Економія: -0,58 грн
147,59 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
141,33
Економія: -0,79 грн
140,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
148,24
Економія: -1,75 грн
146,49 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
151,07
Економія: -1,98 грн
149,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
149,12
Економія: -0,52 грн
148,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (2)
151,17
Економія: -1,88 грн
149,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
151,02
Економія: -1,33 грн
149,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
148,66
Економія: -2,24 грн
146,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
150,48
Економія: -0,17 грн
150,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
152,08
Економія: -1,87 грн
150,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
147,94
Економія: -1,66 грн
146,28 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
151,49
Економія: -2,25 грн
149,24 грн