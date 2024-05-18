Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486855) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (3)
107,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
115,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
115,87
Економія: -0,05 грн
115,82 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
107,34
Економія: -0,03 грн
107,31 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
113,26
Економія: -0,06 грн
113,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
113,41 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
113,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
115,08
Економія: -0,03 грн
115,05 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
116,11 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -1,83 грн
111,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
115,48
Економія: -0,91 грн
114,57 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
115,07
Економія: -0,45 грн
114,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
114,36 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (5)
111,92 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
108,28 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (2)
67,23 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (3)
112,18 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
112,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
113,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
114,77
Економія: -0,36 грн
114,41 грн