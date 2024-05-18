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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2,5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486853) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
93,31
Економія: -0,07 грн
93,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
92,72
Економія: -0,25 грн
92,47 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
93,24
Економія: -1,25 грн
91,99 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
91,82
Економія: -0,16 грн
91,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
54,43
Економія: -0,89 грн
53,54 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (3)
93,01
Економія: -0,14 грн
92,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (3)
79,00 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
92,83
Економія: -0,73 грн
92,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
92,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
92,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
59,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
82,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
95,07
Економія: -1,05 грн
94,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
93,21 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,26
Економія: -0,13 грн
81,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
94,95
Економія: -1,28 грн
93,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
94,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
82,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
94,35
Економія: -0,14 грн
94,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
92,97 грн