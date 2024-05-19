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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1,5 м, №1 - Харків (486851) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
64,47 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
56,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
63,77
Економія: -0,05 грн
63,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (2)
64,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
64,23
Економія: -0,60 грн
63,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
63,83
Економія: -0,58 грн
63,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
44,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
64,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
64,25
Економія: -0,03 грн
64,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
65,11
Економія: -0,08 грн
65,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (2)
64,11
Економія: -0,08 грн
64,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
65,73
Економія: -0,42 грн
65,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
64,01
Економія: -0,42 грн
63,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
65,73
Економія: -0,50 грн
65,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
63,51
Економія: -0,21 грн
63,30 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
65,27
Економія: -0,20 грн
65,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
57,01
Економія: -0,02 грн
56,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
64,50
Економія: -0,03 грн
64,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
56,43
Економія: -0,28 грн
56,15 грн