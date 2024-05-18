Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1,5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486851) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
63,63
Економія: -0,12 грн
63,51 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
63,62
Економія: -0,04 грн
63,58 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
63,93
Економія: -0,03 грн
63,90 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
56,88
Економія: -0,13 грн
56,75 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
64,51 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
64,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (2)
63,77 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
64,50
Економія: -1,12 грн
63,38 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
63,59 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
45,04
Економія: -0,42 грн
44,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
64,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (2)
64,09 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
65,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
64,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
65,60
Економія: -0,37 грн
65,23 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
61,76 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
64,82
Економія: -0,26 грн
64,56 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
64,38 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
56,39 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
63,86 грн