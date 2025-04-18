Київ
Бішофіт полтавський Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)

Бішофіт полтавський Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
253,50
Економія при броні: -61,56 грн
191,94 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
256,40
Економія при броні: -66,36 грн
190,04 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
189,10
Економія при броні: -45,94 грн
143,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
256,60
Економія при броні: -66,37 грн
190,23 грн
В містах поряд
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
324.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
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