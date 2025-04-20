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Бішофіт полтавський Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)
Бішофіт полтавський Форез гель (Poltava bischofite Forez gel)
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
341.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
256,60
Економія при броні:
-66,37 грн
190,23
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
347.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
189,10
Економія при броні:
-45,94 грн
143,16
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
348.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
256,40
Економія при броні:
-66,36 грн
190,04
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
351.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
253,50
Економія при броні:
-61,56 грн
191,94
грн
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Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
556.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРЕЗ ГЕЛЬ" 400 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
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