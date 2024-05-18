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APIVITA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З ГРАНАТОМ 4.4 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (502580) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
261,95
Економія: -52,35 грн
209,60 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
257,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
261,95
Економія: -52,35 грн
209,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
261,95
Економія: -52,35 грн
209,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
257,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
257,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
261,95
Економія: -52,35 грн
209,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
261,95
Економія: -52,35 грн
209,60 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
228,07 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
227,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
227,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
186,85 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (2)
215,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом