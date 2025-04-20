Гемогіл про (Hemogil pro)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -39,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
339.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
448.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
455.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
686.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9
686.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 117
687.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 119
687.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
687.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
687.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
688.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
703.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1645,75
Економія при броні: -8,61 грн