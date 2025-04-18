Гемогіл про (Hemogil pro)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
9.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2
20.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
155.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
301.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Привокзальна, 10-Б
366.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
366.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
375.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
405.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 117
410.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
410.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9
410.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 119
411.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
411.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
412.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
412.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Окуневських Братів, 29
412.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн