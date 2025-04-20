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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-39,00 грн
1352,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-13,00 грн
1378,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
221.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1136,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
308.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
353.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
364.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1136,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
553.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9
554.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 117
554.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 119
554.6 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
555.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
555.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні:
-52,00 грн
1339,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
555.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні:
-0,10 грн
1429,50
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
572.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1653,68
грн
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