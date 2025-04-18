Гемогіл про (Hemogil pro)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
395.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
414.3 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
419.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
711.5 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
761.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1633,71
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
762.0 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
772.8 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 117
772.9 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9
773.2 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 119
773.7 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
774.1 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1429,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
774.4 км
ГЕМОГІЛ ПРО ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ 75 мл №1
BS Pharma
1391,00
Економія при броні: -26,00 грн