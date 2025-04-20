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Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Запоріжжя
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Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
83,00
Економія при броні:
-4,00 грн
79,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
83,00
Економія при броні:
-7,00 грн
76,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
45.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Київська, 174
45.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
57.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
66.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
67.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
67.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
72.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
72.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
72.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
72.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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