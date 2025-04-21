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Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Вінниця
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Доступно в 11 аптеках у Вінниця
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Зачиняється за 18 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Зачиняється за 18 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
68,70
грн
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В містах поряд
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
53.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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