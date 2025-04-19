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Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Одеса
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Доступно в 32 аптеках у Одеса
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
5.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
68,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
6.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
7.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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