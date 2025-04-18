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Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Харків
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Доступно в 10 аптеках у Харків
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
77,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
68,70
грн
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
16.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
23.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
68,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
57.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 1/2, 46
65.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
84.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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