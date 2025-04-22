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Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Грін колекшн шампунь-догляд проти випадіння та ламкості волосся (Green collection shampoo-care against hair loss and fragility)
Чернігів
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Доступно в 13 аптеках у Чернігів
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
68,70
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,96
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
69,50
грн
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В містах поряд
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Відчиняється за 8 хв
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
65,38
грн
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Відчиняється за 8 хв
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється за 8 хв
Мена, вул. Героїв АТО, 4
64.0 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
65,38
грн
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Відчиняється за 8 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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Відчиняється за 8 хв
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
71,30
грн
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Відчиняється за 8 хв
Козелець, вул. Соборності, 19
66.3 км
GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл №1
Альянс Краси
64,86
грн
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