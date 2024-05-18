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GREEN COLLECTION ШАМПУНЬ-ДОГЛЯД ПРОТИ ВИПАДІННЯ ТА ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 500 мл - Харків (499492) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
81,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (2)
62,47 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (3)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
62,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Всього: упаковка (2)
66,30 грн