Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяACNE OUT ПІНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

ACNE OUT ПІНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ 150 мл - Харків (695122) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
553,65
Економія: -16,65 грн
537,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
560,47
Економія: -23,47 грн
537,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
562,08
Економія: -49,78 грн
512,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
565,03
Економія: -28,03 грн
537,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
563,07
Економія: -31,07 грн
532,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
610,47
Економія: -42,12 грн
568,35 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
563,65
Економія: -31,65 грн
532,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
552,85
Економія: -57,03 грн
495,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
605,21
Економія: -74,71 грн
530,50 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (4)
530,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (4)
530,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
606,77
Економія: -123,47 грн
483,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
612,53
Економія: -80,13 грн
532,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
601,99
Економія: -118,00 грн
483,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
611,55
Економія: -101,35 грн
510,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
603,08
Економія: -119,92 грн
483,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
557,84
Економія: -80,41 грн
477,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
606,13
Економія: -122,97 грн
483,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
612,64
Економія: -135,96 грн
476,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
593,29
Економія: -53,89 грн
539,40 грн