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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙЦіни в аптеках

PERMIZZZOL НАБІР ЗАСОБІВ ВІД ВОШЕЙ набір - Запоріжжя (649731) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
293,18
Економія: -40,85 грн
252,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
421,47 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
276,48
Економія: -26,10 грн
250,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
283,20
Економія: -35,72 грн
247,48 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
246,85
Економія: -22,57 грн
224,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
287,51
Економія: -40,03 грн
247,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
299,32
Економія: -46,24 грн
253,08 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
293,95
Економія: -36,27 грн
257,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
276,08
Економія: -24,83 грн
251,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
280,10
Економія: -32,87 грн
247,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
292,75
Економія: -34,67 грн
258,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
287,32
Економія: -39,62 грн
247,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
289,78
Економія: -26,69 грн
263,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
304,61
Економія: -15,61 грн
289,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
304,25
Економія: -51,17 грн
253,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
478,70
Економія: -28,58 грн
450,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
511,89
Економія: -50,85 грн
461,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
512,59
Економія: -51,89 грн
460,70 грн