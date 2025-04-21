Гель-змазка Нью сенс Зволоження (Gel-lubricant New sense Humidification)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
118,80
Економія при броні: -6,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
118,57
Економія при броні: -6,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,44
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
116,84
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
118,34
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,73
Економія при броні: -5,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,90
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
119,99
Економія при броні: -7,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
120,46
Економія при броні: -8,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн