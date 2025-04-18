Гель-змазка Нью сенс Зволоження (Gel-lubricant New sense Humidification)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 510 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
126,60
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
126,60
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
119,64
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
126,60
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
120,48
Економія при броні: -8,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,71
Економія при броні: -5,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
126,60
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,75
Економія при броні: -5,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
116,69
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
117,44
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЕЛЬ-ЗМАЗКА NEW SENSE "ЗВОЛОЖЕННЯ" 100 мл №1
Екола
129,90 грн