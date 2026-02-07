Київ
Про товар
Ціни
Ланцети Мікролет (Lancets Microlet)
Ланцети Мікролет (Lancets Microlet)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 29 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
740,00
Економія при броні:
-37,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
269,95
Економія при броні:
-12,50 грн
257,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
249,40
Економія при броні:
-9,10 грн
240,29
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
714,29
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
714,29
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
487,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
678,89
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
7.1 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
714,29
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 26
7.5 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
325,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
8.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
162,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
8.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
721,71
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
8.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
81,25
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
8.3 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
215,97
Економія при броні:
-7,43 грн
208,55
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
162,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
8.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
406,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 15
8.6 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
524,06
Економія при броні:
-31,53 грн
492,53
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
8.6 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
79,44
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Павличка Дмитра, 3
9.0 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
678,89
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
9.0 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
714,29
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню