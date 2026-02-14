Дніпро
Ланцети Мікролет (Lancets Microlet)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
275,75
Економія при броні: -18,29 грн
257,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
796,65
Економія при броні: -50,40 грн
746,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
788,63
Економія при броні: -42,38 грн
746,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
1.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
442,54
Економія при броні: -25,44 грн
417,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
568,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
542,65
Економія при броні: -27,73 грн
514,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
643,54
Економія при броні: -42,80 грн
600,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
1.9 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
578,75
Економія при броні: -36,97 грн
541,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
2.0 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
724,71
Економія при броні: -38,16 грн
686,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
2.0 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
728,99
Економія при броні: -42,44 грн
686,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
793,28
Економія при броні: -47,03 грн
746,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
2.4 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
688,08
Економія при броні: -35,11 грн
652,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
2.5 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
650,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
2.8 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
795,15
Економія при броні: -48,90 грн
746,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
3.2 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
366,36
Економія при броні: -23,08 грн
343,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ЛАНЦЕТИ З СИЛІКОНОВИМ ПОКРИТТЯМ MICROLET №200
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
800,40
Економія при броні: -54,15 грн
746,25 грн
