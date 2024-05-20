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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Львів (607862) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
Всього: упаковка (3)
133,99
Економія: -38,82 грн
95,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
112,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
113,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
112,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
Всього: упаковка (4)
112,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
Всього: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
112,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (5)
114,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (4)
114,17 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
102,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
103,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
112,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
114,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (4)
110,61
Економія: -16,37 грн
94,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (6)
115,60
Економія: -12,70 грн
102,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
114,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
112,31 грн