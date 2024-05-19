БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Харків (607862) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Харків, вул. Університетська, 33
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Котляра Євгена, 7
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Харків, вул. 23-го Серпня, 64
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Харків, просп. Науки, 41/43
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
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Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-А
Астарта
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1