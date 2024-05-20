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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Львів (607861) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (3)
97,19
Економія: -0,61 грн
96,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
97,02
Економія: -0,43 грн
96,59 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (8)
48,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
90,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (9)
101,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
101,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
103,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (2)
97,81
Економія: -0,16 грн
97,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
101,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
101,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
100,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
100,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
101,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (4)
102,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
101,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (3)
100,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (3)
100,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
100,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (3)
103,00 грн