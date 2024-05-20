БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Львів (607861) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Здорова родина
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38