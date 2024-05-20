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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Львів (607860) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
72,76
Економія: -0,66 грн
72,10 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (3)
34,74
Економія: -0,05 грн
34,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
71,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (5)
71,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
71,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
71,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
71,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
72,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
72,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
Всього: упаковка (7)
71,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
73,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кашперівка, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
73,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
73,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (5)
73,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
71,72 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (2)
81,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
72,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
72,98 грн