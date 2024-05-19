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БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 4 см х 4 м, №1 - Харків (607859) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (6)
55,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (5)
55,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
71,02
Економія: -8,55 грн
62,47 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (4)
54,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом