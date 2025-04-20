Банки вакуумні (Vacuum jars)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
649,22
Економія при броні: -22,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
9.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
63.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
197,88
Економія при броні: -8,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
896,20
Економія при броні: -60,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
66.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
66.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
551,14
Економія при броні: -28,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
894,68
Економія при броні: -58,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
72.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
74.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
442,81
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
75.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
894,94
Економія при броні: -59,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
75.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
82.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
91.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
94.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
230,90
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
95.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
207,47
Економія при броні: -7,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
99.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка