Банки вакуумні (Vacuum jars)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
94,18
Економія при броні: -3,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
663,08
Економія при броні: -36,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 29
101.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
764,84
Економія при броні: -33,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13/8
108.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
110.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 66
110.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
110.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 61
116.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 26
123.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка