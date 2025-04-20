Банки вакуумні (Vacuum jars)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
4.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мостиська, вул. Грушевського Михайла, 2
62.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
63.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Бандери Степана, 2
64.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
64.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
65.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
69.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
545,11
Економія при броні: -22,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
69.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
78.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, просп. Незалежності, 13
96.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 2-А
100.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 10-А
114.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
230,90
Економія при броні: -26,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
114.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
115.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
117.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Збаразька, 2-А
118.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
118.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №2
Укрмедіка
226,90
Економія при броні: -22,60 грн
Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
118.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні №8
Укрмедіка
197,97
Економія при броні: -4,15 грн