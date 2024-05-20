БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Львів (459827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: універсальні (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: універсальні (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Аптека
Детальніше
Всього: універсальні (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: універсальні (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: універсальні (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: універсальні (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Аптека копійка
Детальніше
Всього: універсальні (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Аптека копійка
Детальніше
Всього: універсальні (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: універсальні (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: універсальні (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Подорожник
Детальніше
Всього: універсальні (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека шар@
Детальніше
Всього: універсальні (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д