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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 універсальні d=50 мм, №8 - Львів (459827) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: універсальні (2)
1064,46
Економія: -108,40 грн
956,06 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: універсальні (6)
737,87
Економія: -46,58 грн
691,29 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: універсальні (2)
1335,99
Економія: -51,07 грн
1284,92 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
1284,92 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: універсальні (7)
1285,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: універсальні (3)
1088,74
Економія: -114,26 грн
974,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
Всього: упаковка (1)
1338,99
Економія: -54,07 грн
1284,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Всього: упаковка (1)
1284,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: універсальні (5)
926,19
Економія: -32,44 грн
893,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: універсальні (5)
1248,94
Економія: -203,58 грн
1045,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
768,03
Економія: -77,60 грн
690,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Всього: упаковка (1)
748,14
Економія: -63,85 грн
684,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: універсальні (1)
765,13
Економія: -67,71 грн
697,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: універсальні (1)
1149,24
Економія: -100,26 грн
1048,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: універсальні (6)
751,73
Економія: -53,26 грн
698,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
Всього: універсальні (2)
1402,99
Економія: -118,07 грн
1284,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
815,28
Економія: -133,20 грн
682,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
1380,00
Економія: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: універсальні (5)
1159,92
Економія: -169,84 грн
990,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
Всього: упаковка (1)
805,68
Економія: -115,60 грн
690,08 грн