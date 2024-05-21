БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Запоріжжя (459826) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
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