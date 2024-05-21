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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Запоріжжя (459826) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
320,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: набір масажний (1)
365,72
Економія: -37,02 грн
328,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: набір масажний (1)
358,94
Економія: -44,30 грн
314,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
358,21
Економія: -50,41 грн
307,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
178,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
353,44
Економія: -60,11 грн
293,33 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
350,13
Економія: -26,90 грн
323,23 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
320,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
Всього: упаковка (3)
178,20 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
176,90 грн