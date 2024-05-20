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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Львів (459826) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
307,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
187,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -42,83 грн
384,16 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (2)
178,20 грн