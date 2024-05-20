БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №2 - Львів (459826) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 29
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4