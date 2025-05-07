Климона гель для інтимної гігієни (Klimona gel for intimate hygiene)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
393,68
Економія при броні: -61,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
407,04
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
413,36
Економія при броні: -57,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
409,89
Економія при броні: -50,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
411,72
Економія при броні: -52,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
406,42
Економія при броні: -30,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
416,36
Економія при броні: -88,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
415,74
Економія при броні: -87,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
407,51
Економія при броні: -12,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
414,07
Економія при броні: -19,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
410,97
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
409,31
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
419,23
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
476,27
Економія при броні: -18,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
477,99
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
421,56
Економія при броні: -26,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
419,86
Економія при броні: -26,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
404,63
Економія при броні: -76,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
404,08
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ "КЛИМОНА" гель для інтимної гігієни туба 5 мл №5
Фармаком
487,87
Економія при броні: -29,13 грн